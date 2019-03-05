Мебель на заказ – удобно и практично

Приобретение мебели на заказ – один из лучших способов получить удобную и уютную обстановку в любое помещение. Индивидуальные размеры, конфигурации, цвет и декор, полное соответствие общему стилю интерьера – этого можно добиться, только заказывая мебельные гарнитуры в специализирующейся на изготовлении предметов обстановки компании.

Мы предлагаем лучшие образцы продукции известных мебельных фабрик – гарнитуры для любых офисных помещений. У нас вы сможете найти обстановку:

для переговорных и конференц-залов;

офисных столовых и кухонь;

call-центров;

кабинетов руководящего состава и директоров компаний;

рабочих мест рядового персонала.

Кроме того, каждый наш клиент может в комплексном порядке заказать всю нужную мебель для банка или автосалона, фуд-корта или ресторана. Такой подход значительно сэкономит Ваше время и поможет избежать стилевого несоответствия в интерьерах разных помещений здания.

Мебель на заказ – помещения для персонала

Продуктивность работы сотрудников напрямую зависит от удобства рабочих мест. Сделайте их максимально функциональными и эргономичными, получив нужный результат – повышение эффективности труда персонала.

Мебель, сделанная на заказ после индивидуальных замеров и с учетом всех пожеланий клиента, не только отлично выглядит, но и максимально удобна для любых рабочих процессов. Практичные и долговечные столы, эргономичные кресла – все это вы сможете заказать в мебельной компании OFFICE-PLAN.

Подсобные комнаты

Кухни, помещения для хранения, места, отведенные для принятия пищи или отдыха сотрудников – везде необходима соответствующая мебель. Покупать готовую меблировку – не всегда хороший вариант. Она может не писаться в общий стиль, оказаться неудобной или громоздкой. У нас вы сможете приобрести мебель на заказ – любых нужных размеров, форм, цветов.

Обеденные комплексы для офисной кухни, мягкая мебель для зоны отдыха, удобные и вместительные шкафы для хранения бумаг и других принадлежностей – все это можно сделать по индивидуальным эскизам. При этом цены будут вполне приемлемы, а исполнение – самым лучшим.

Кабинеты руководящего состава, переговорные, конференц-залы

Если в мебели для рядового персонала важнее всего удобство и долговечность, то в некоторых помещениях офиса, таких как кабинеты директоров, конференц-залы, требуется еще и обозначение статуса.

На сайте можно заказать изящные или массивные столы для руководящего состава, мягкие стулья и кресла в переговорные и любые другие предметы обстановки.

Чтобы сделать заказ, обратитесь к нашим менеджерам по указанному на сайте телефону, закажите обратный звонок или оставьте заявку в специальной форме.